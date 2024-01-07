ЦАХАЛ и палестинцы вступили в перестрелку на Западном берегу Иордана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и палестинцы вступили в столкновение на Западном берегу Иордана. Об этом сообщает Al Jazeera.

По данным катарского телеканала, интенсивные боевые действия идут в Дженине, Иерихоне, Наблусе и Хевроне. Сообщения о стрельбе поступили вскоре после того, как израильские СМИ сообщили о рейдах по Западному берегу, направленных на выявление сторонников ХАМАС.

До этого ЦАХАЛ провел рейды в Тулькарме на Западном берегу реки Иордан.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения. 5 декабря ЦАХАЛ начал третью часть наземной операции в секторе Газа и окружил город Хан-Юнис на юге сектора.

Ранее ультраправый министр нацбезопасности Израиля Бен-Гвир заявил, что до освобождения гражданских заложников в Газу нужно отправлять только «сотни тонн взрывчатки» и «ни грамма гуманитарной помощи».