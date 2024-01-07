Пентагон скрыл от Белого дома госпитализацию министра обороны США Остина

Пентагон несколько дней держал Белый дом в неведении о госпитализации главы американского оборонного ведомства Ллойда Остина. Об этом сообщает издание Politico, ссылаясь на двух чиновников.

Как говорится в сообщении, Пентагон не информировал старшие чины в Совете национальной безопасности Белого дома о госпитализации Остина «до четверга — в течение трех полных дней с тех пор, как тот прибыл в медицинский центр Уолтера Рида».

По информации Politico, «это известие стало шоком» для высших должностных лиц США, в том числе советника президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейка Салливана, «которые не знали о том, что шеф Пентагона страдает от осложнений, последовавших за медицинской процедурой».

В публикации также сказано, что конгресс США о заболевании министра обороны страны оповестили всего за 15 минут до того, как Пентагон выпустил общедоступный пресс-релиз.

Как стало известно, 1 января Ллойд Остин был госпитализирован с осложнениями после плановой медицинской процедуры.

В то же время в Пентагоне сообщили, что руководитель оборонного ведомства довольно быстро восстанавливается и готов уже 6 января вернуться к работе в полном объеме. Также в ведомстве заявили, что заместитель министра обороны всегда готов подменить Остина при необходимости. При этом в министерстве обороны США отказались сообщить, находился ли Остин без сознания во время госпитализации или в критическом состоянии.

Ранее Остин заявил, что США не допустят победы России на Украине.