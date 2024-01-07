США и Греция углубляют оборонное сотрудничество

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и госсекретарь США Энтони Блинкен договорились о дальнейшем углублении сотрудничества в сфере обороны. Об этом сообщается на сайте премьер-министра Греции.

В пресс-релизе констатируется «отличное» состояние двусторонних отношений и анонсируются дальнейшие «позитивные шаги в области оборонного сотрудничества». Страны являются союзницами по НАТО.

Также Блинкен и Мицотакис обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, причем представитель Афин заявил о необходимости обеспечения беспрепятственного потока гуманитарной помощи в сектор Газа и подчеркнул, что решение кризиса может быть только политическим и основанным на создании двух государств на территории Палестины в соответствии с резолюциями СБ ООН.

Встреча политиков состоялась в доме Мицотакиса в Ханье. В ней также приняли участие министр иностранных дел Греции Йоргиос Герапетритис, его заместитель Александра Пападопулу, директор дипломатического офиса премьер-министра Анна Мария Бура и специальный советник Мицотакиса по международной политике Аристотелия Пелони.

До этого США стали закупать у Греции снаряды для отправки на Украину.

Ранее в Греции прошли учения «Олимпийское сотрудничество» с участием США и Франции.