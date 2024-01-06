В России собираются нарастить производство беспилотников

В секретариате первого вице-премьера России Андрея Белоусова заявили, что в стране планируется увеличить производство авиабеспилотников до 32 тысяч в год. Об этом сообщает ТАСС.

«Ежегодный объем производства БАС (за исключением образовательных БАС) планируется в объеме 32,5 тыс. шт. Это выше почти в три раза текущих объемов производства», — сообщили в секретариате Белоусова.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали чаще применять на Запорожском направлении беспилотные летательные аппараты низкого качества и кустарного производства. Специалист Вооруженных сил Российской Федерации по борьбе с беспилотниками заявил, что заводские и серийные модели встречаются реже.

По словам специалиста, при осмотре дрона выяснилось, что он был изготовлен кустарно, то есть с применением подручных материалов. Так, роль кожуха для оборудования выполнял контейнер для продуктов питания, а камера автомобильного регистратора была наблюдательным элементом. Планер беспилотника был сделан из промышленного пенопласта ручной обработки.

Ранее на Украине заявили о создании украинского флота морских дронов.