Снайпер Вооруженных сил РФ с позывным «Леший» сообщил, что группировка войск «Южная» смогла выработать свою систему по блокировке движения пехоты противника под Артемовском. Об этом сообщает РИА Новости.

«Одна из основных задач снайпера — деморализовать общий настрой, запугать противника, не давать ему ходить свободно, не давать ему спокойно выполнять свои задачи», — сообщил российский военный.

По его словам, снайперы постоянно ведут наблюдения за позициями Вооруженных сил Украины. Когда они обнаруживают цель, то работают самостоятельно или производят коррективу артиллерии.

Ранее подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) отодвинули свои позиции на ряде участков на Артемовском направлении в Донбассе. Операторы беспилотных аппаратов постоянно проводят разведку местности. При любом заметном изменении и обнаружении цели вылетает FPV-дрон и наносит удар по этим координатам.

Командир группы спецназа «Южной» группировки ВС России отмечал, что украинские военные проявляют неуверенность на позициях из-за нехватки боеприпасов советского образца на участке фронта под Артемовском.

Ранее сообщалось, что «Ростех» нарастил производство боеприпасов для стрелкового вооружения и реактивных систем залпового огня в 50 раз.