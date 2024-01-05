Российские войска продолжают вести мощные бои на территории Донбасса, вынуждая бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассредотачиваться по всей линии соприкосновения. Об этом заявил украинский генерал в отставке Сергей Кривонос, давший интервью для YouTube-канала «Фабрика новостей».

По словам эксперта, в настоящее время на многих участках фронта наблюдаются активные боевые действия. В первую очередь речь идет о Лиманском, Артемовском, Купянском и Марьинском направлениях.

«Все эти направления позволяют противнику растягивать наши ресурсы. Если они пойдут еще в Черниговскую область, у нас появится еще одна головная боль», — пояснил Кривонос.

На этом фоне отставной генерал обратился к правительству Украины, призвав ускорить мобилизацию населения. Кроме того, он указал на необходимость улучшить военную подготовку солдат ради предотвращения «катастрофы» в зоне конфликта.

5 января в американском журнале Responsible Statecraft появилась статья обозревателя Коннора Эколса, который спрогнозировал дальнейшее ухудшение положения ВСУ на передовой. Как он отметил, без финансирования со стороны США украинские войска ждет неминуемый крах.

Ранее в Германии посоветовали Украине смириться с потерей части территорий.