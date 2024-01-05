Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено

Движение автотранспорта по Крымскому мосту было возобновлено через 23 минуты после его временной остановки. Об этом сообщили в Telegram-канале об оперативной обстановке на переправе.

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрывали. Находящихся на мосту и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

До этого 20 декабря в 4:47 по московскому времени движение автотранспорта на мосту было перекрыто. В последующем сообщении отмечается, что движение возобновили.

15 декабря президент РФ Владимир Путин рассказал о попытках построить Крымский мост при Николае II и Сталине, выступая на пленарном заседании IV Железнодорожного съезда. По его словам, российские специалисты возвели Крымский мост с присущим им «блеском». Как подчеркнул президент, при реализации данного проекта строители все сделали «здорово».

Ранее газета The Washington Post заявила об участии ЦРУ в атаке дронов на Крымский мост.