Над Белгородом произошла серия взрывов

Серия взрывов произошла над Белгородом. Как пишет Telegram-канал Shot, сработала система ПВО.

Авторы канала сообщают минимум о шести взрывах. Над городом перед этим зазвучали сирены воздушной тревоги.

Власти просят жителей быть осторожными, укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами.

В Белгороде отменили все праздничные мероприятия. Правительство Белгородской области перешло на круглосуточный режим работы. Владимир Путин назвал терактом удары по Белгороду, так как в этом случае было использовано неизбирательное оружие для целенаправленного удара по гражданскому населению.

Три раза за 2 января Белгород подвергался обстрелу со стороны украинских военных, семь человек пострадали. Российские средства ПВО сбили над регионом 17 ракет реактивной системы залпового огня «Ольха». 3 января в городе снова включали сирену ракетной опасности. По словам Гладкова, ситуация в Белгороде продолжает оставаться напряженной, сработали средства ПВО, утром зафиксировано два обстрела.

Ранее мать закрыла собой детей во время обстрела Белгорода.