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В Госдуме отреагировали на слова Британии о возможности ввода войск НАТО на Украину

Депутат Госдумы Новиков допустил усиление активности НАТО на Украине

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Beata Zawrzel/NurPhoto/Reuters

Усиление активности НАТО на территории Украины возможно. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, комментируя слова полковника британской армии в отставке Хэмиша де Бреттона-Гордона.

Депутат подчеркнул, что характер современных войн «неслучайно получил название гибридных».

«Они сочетают в себе много элементов финансовой войны, экономической, идеолого-политической. В данном случае мы имеем наглядно все эти типы войн применительно к украинской ситуации», — сказал он.

По мнению Новикова, если говорить о более активном втягивании Североатлантического альянса в конфликт на Украине, то изначальные цели блока создать очаг напряженности в Восточной Европе и ослабить Российскую Федерацию в НАТО не будут пересматривать в ближайшее время.

«Участие альянса и далее будет сводиться к финансированию режима Зеленского, к поставкам туда вооружения, в том числе более современного», — считает депутат.

Он указал, что НАТО еще имеет различные способы помощи Украине.

«В частности, снабжение разведывательной, воздушно-космической информации и другое усиление активности», — заключил Новиков.

До этого полковник британской армии в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон заявил, что НАТО может ввести войска на территорию Украины, тем самым вступив в полноценную войну с Россией.

Ранее в Пентагоне раскрыли количество поставленного Украине оружия с начала спецоперации.

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