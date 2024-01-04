Москалькова заявила, что десятки военных вернулись из плена без обмена

75 российских военнослужащих из 248 вернулись в Россию из плена без обмена. Об этом в своем Telegram-канале сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

«Благодаря президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину, руководству Минобороны России и ФСБ России, российским депутатам и сенаторам сегодня вернулись на Родину из украинского плена 248 наших защитников!» — написала она.

Москалькова поздравила родных и близких солдат и всех тех, «кто боролся за спасение ребят».

Накануне министерство обороны России показало видео возвращения на Родину 248 российских военных. Солдат удалось вызволить из плена при посредничестве ОАЭ, участие этой страны носило гуманитарный характер.

МИД ОАЭ заявил, что посредничество Объединенных Арабских Эмиратов в процессе обмена военнопленными РФ и Украины обусловлено налаженными отношениями Абу-Даби с двумя сторонами конфликта.

Ранее Минобороны Украины назвало сумму военной помощи с февраля 2022 года.