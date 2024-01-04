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Страны НАТО договорились о закупке 1 тыс. ракет Patriot

В НАТО сообщили, что окажут поддержку странам для закупки 1000 ракет ПВО Patriot

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Beata Zawrzel/NurPhoto/Reuters

Альянс НАТО объявил о своей поддержке группы стран, включая Германию, Нидерланды, Румынию и Испанию, в закупке до 1000 ракет ПВО Patriot. Это решение направлено на усиление системы ПВО в Европе и наращивание производства ракет в регионе, пишет Reuters.

Контракт на поставку и производство ракет был заключен с COMLOG, совместным предприятием Raytheon и MBDA. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что наращивание производства боеприпасов является ключом к обеспечению безопасности Украины и стран Европы.

В конце декабря Япония одобрила поправки к национальным правилам оборонного экспорта, позволяющие отправить несколько десятков ракет для системы Patriot в США. Это даст возможность Вашингтону пополнить свои арсеналы и выделить больше средств ПРО для поставок Украине. Однако МИД России заявил, что экспорт Японией летальных вооружений в США будет иметь негативные последствия.

До этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба напомнил, что именно при Трампе начались первые военные поставки из США для Вооруженных сил Украины — переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin, военно-морские суда и катера типа Island и Mark-6.

Ранее в Швеции решили сжечь Устав НАТО.

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