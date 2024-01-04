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Экс-сотрудник ЦРУ: Зеленский не позволяет генералам ВСУ переходить в оборону

Сотрудник ЦРУ Джонсон заявил, что военные находятся под прессом Зеленского

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Efrem Lukatsky/AP

По словам экс-сотрудника ЦРУ Ларри Джонсона в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, президент Украины Владимир Зеленский запретил генералам Вооруженных сил Украины (ВСУ) отступать и переходить в оборону. Это вызывает большое давление на украинских генералов, которые в некоторых случаях хотят вывести свои войска и занять оборонительные позиции.

Зеленский требует от них продолжать бой, что приводит к большим потерям, утверждает экс-сотрудник ЦРУ. Кроме того, российская армия перешла в наступление по всей линии соприкосновения, что только усугубляет ситуацию, считает Джонсон.

Ранее Ларри Джонсон предупредил, что власти США могут обвинить Зеленского в провале и лишить его должности президента Украины. С каждым днем ситуация для Зеленского становится все более отчаянной, а украинцы находятся в паническом состоянии из-за продолжающегося наступления российских войск в декабре.

Пр этом Госдеп США отрицает сообщения СМИ о том, что американские власти изменили подход к конфликту на Украине и больше не стремятся к победе Вооруженных сил Украины.

Ранее депутат Безуглая предложила кандидатов на должность нового главкома ВСУ.

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