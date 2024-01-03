Российские военные используют роботов в зоне СВО

Военный эксперт Василий Дандыкин рассказал, что российские войска используют роботов в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщает NEWS.ru.

По словам эксперта, российские военные используют роботов на линии соприкосновения для эвакуации раненых, а также минировании и разминировании территории. Для эвакуации раненых чаще всего используют роботов БРГ-1. Их применение необходимо, так как Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают медиков.

«В зоне СВО появились боевые роботы с комплексным оружием, в частности противотанковым, которыми солдаты управляют дистанционно», — поделился Дандыкин.

До этого главный конструктор НПП «Герань» Олег Жуков говорил, что на Южно-Донецком и Запорожском направлениях специальной военной операции успешно применяются роботизированные платформы БР-2 с подвижной пулеметной установкой, БРГ-1 для эвакуации раненых и «Минер БР-1» для минирования.

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