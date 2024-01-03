Хуситы вновь атаковали торговые суда в Красном море

В южной части Красного моря несколько торговых судов сообщили о запуске в их сторону баллистических ракет со стороны хуситов из Йемена, однако повреждений и ущерба для кораблей не зафиксировано. Об этом со ссылкой на Центральное командование США (CENTCOM) сообщает РИА Новости.

«Несколько коммерческих судов в этом районе [Красного моря] сообщили о падении баллистических ракет поблизости, однако ни одно из них не сообщило о каком-либо ущербе», — говорится в публикации.

Обстрелы в Красном море начались 19 ноября, это уже 24-й зарегистрированный случай.

На безопасность прохождения судов в Красном оказал влияние конфликт между Палестиной и Израилем. Хуситы из Йемена заявили, что не позволят кораблям, связанным с Израилем, проходить через Красное море и Баб-эль-Мандебский пролив до прекращения операции в палестинском анклаве.

2 января сообщалось, что в Красном море произошли ожесточенные бои между ВМС США и катерами хуситов.

Ранее в Красное море вошел эсминец ВМС Ирана.