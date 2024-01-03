Боевые роботы БР-2 и БРГ-1 нашли применение в зоне СВО

По сообщению главного конструктора НПП «Герань» Олега Жукова, на Южнодонецком и Запорожском направлениях специальной военной операции успешно применяются роботизированные платформы БР-2 с подвижной пулеметной установкой, БРГ-1 для эвакуации раненых и «Минер БР-1» для минирования. Об этом пишет ТАСС.

Эти платформы используются штурмовыми отрядами Вооруженных сил РФ и позволяют дистанционно манипулировать оружием и эвакуировать раненых. Комплекс «Минер БР-1» используется для минирования территорий в зоне спецоперации.

Ранее также сообщалось о применении робота для эвакуации раненых и подвоза снабжения БРГ-1 в зоне СВО.

27 декабря сообщалось, что в зоне СВО планируют опробовать дистанционно управляемую боевую машину пехоты. Новую версию боевой машины пехоты с боевым модулем «Синица», которая может функционировать без экипажа, разработала компания ВНИИ «Сигнал», входящая в холдинг «Высокоточные комплексы» (холдинг в свою очередь в «Ростех»). Чемезов рассказал, что для управления машиной достаточно и электронного планшета.

Ранее в зоне СВО заметили беспилотники «Жириновский».