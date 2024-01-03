Губернатор Севастополя сообщил, что над морем была сбита ракета

Губернатор Севастополя Михаила Развожаев рассказал, что, по предварительной информации, над акваторией Черного моря была сбита ракета. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По информации спасательной службы Севастополя — никаких повреждений в городе не было зафиксировано.

Оперативные службы продолжают контролировать обстановки, добавил Развожаев.

До этого местные жители сообщали о двух мощных взрывах над городом.

Ранее газета The Washington Post заявила об участии ЦРУ в атаке дронов на Крымский мост.