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Губернатор Севастополя сообщил, что над морем была сбита ракета

Губернатор Развожаев сообщил о сбитой ракете над морем у Севастополя

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Bulgarian Ministry of Defence/Reuters

Губернатор Севастополя Михаила Развожаев рассказал, что, по предварительной информации, над акваторией Черного моря была сбита ракета. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По информации спасательной службы Севастополя — никаких повреждений в городе не было зафиксировано.

Оперативные службы продолжают контролировать обстановки, добавил Развожаев.

До этого местные жители сообщали о двух мощных взрывах над городом.

Ранее газета The Washington Post заявила об участии ЦРУ в атаке дронов на Крымский мост.

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