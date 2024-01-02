Турция запретила проход через свои проливы тральщикам для Украины

Стамбул проинформировал союзников по блоку, что не пустит в свои проливы минные тральщики, которые ранее Лондон передал Украине. Об этом говорится в заявлении Центра по борьбе с дезинформацией при Управлении по коммуникациям Администрации президента Турецкой Республики, сообщает РИА Новости.

«Утверждение некоторых СМИ о том, что минным тральщикам, переданным Украине Великобританией, был разрешен проход через турецкие проливы в Черное море, не соответствует действительности», – заявили в Стамбуле.

В сообщении отмечается, что Турция закрыла проливы для военных кораблей воюющих сторон в соответствии со статьей 19 Конвенции Монтре о проливах.

Турция с 1936 года придерживается постулатов Конвенции Монтре, и не отказалась от них после начала конфликта на Украине. Это, по словам турецких властей, помогло избежать эскалации напряженности в водах Черного моря.

До этого в Турции заявили, что предпосылки для ведения переговоров РФ и Украины сформировались.

Ранее в Турции выразили желание обсудить с Россией создание газового хаба.