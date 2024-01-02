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В Белгороде второй раз за день звучит сирена ракетной опасности

В Белгороде второй раз за день запущена сирена ракетной опасности

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Global Look Press

В Белгороде второй раз за 2 января запустили сирену ракетной опасности. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Белгороде запущена сирена ракетной опасности. Все жители должны спуститься в укрытие», — написал Гладков.

О первой сирене глава региона сообщал в 12:06 мск. Отменили сигнал ракетной опасности около 12:45.

Вячеслав Гладков рассказал тогда, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны, удалось сбить четыре воздушные цели на подлете к городу. По предварительным данным, пострадал один человек, мужчина получил осколочные ранения рук и ног. Его экстренно госпитализировали.

30 декабря ВСУ нанесли удар по центру Белгорода. Изначально губернатор Гладков сообщал, что в тяжелом состоянии находятся 25 человек. Позднее в министерстве здравоохранения заявили, что число пострадавших при обстреле возросло до 131.

Президент России Владимир Путин назвал обстрел Белгорода терактом. Он подчеркнул, что действия ВСУ стали целенаправленным ударом по гражданскому населению.

Ранее в МИД России предупредили организаторов обстрела Белгорода о последствиях.

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Обстрел Белгорода
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