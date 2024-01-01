Путин назвал терактом удар ВСУ по Белгороду

Президент России Владимир Путин назвал терактом обстрел Белгорода Вооруженными силами Украины (ВСУ). Его слова на встрече с военными в госпитале имени А.А. Вишневского в Москве передает РИА Новости.

«То, что сейчас произошло в Белгороде — это, безусловно, террористический акт. Почему, потому что под прикрытием двух ракет «Ольха», по-моему, что они сделали — они ударили из систем залпового огня», — сказал российский лидер, обращаясь к военным.

Путин отметил, что РСЗО — это оружие, бьющее по площадям, которым ВСУ и ударили прямо по центру Белгорода, где люди гуляли перед Новым годом. Президент заключил, что действия ВСУ стали целенаправленным ударом по гражданскому населению.

30 декабря ВСУ нанесли удар по центру Белгорода, в результате чего ранения получили более 130 жителей. Изначально губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в тяжелом состоянии находятся 25 человек. Позднее в Министерстве здравоохранения заявили, что число пострадавших при обстреле возросло до 131 человека.

Позднее стало известно, что специальный борт МЧС РФ доставит в Москву 25 человек, которые получили серьезные ранения в результате обстрела центра Белгорода. В их числе шестеро детей. Борт оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратами ИВЛ и другим необходимым медицинским оборудованием.

Ранее в МИД России предупредили организаторов обстрела Белгорода о последствиях.