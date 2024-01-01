Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин назвал терактом удар ВСУ по Белгороду

Путин назвал удар украинских войск по Белгороду терактом

Президент России Владимир Путин назвал терактом обстрел Белгорода Вооруженными силами Украины (ВСУ). Его слова на встрече с военными в госпитале имени А.А. Вишневского в Москве передает РИА Новости.

«То, что сейчас произошло в Белгороде — это, безусловно, террористический акт. Почему, потому что под прикрытием двух ракет «Ольха», по-моему, что они сделали — они ударили из систем залпового огня», — сказал российский лидер, обращаясь к военным.

Путин отметил, что РСЗО — это оружие, бьющее по площадям, которым ВСУ и ударили прямо по центру Белгорода, где люди гуляли перед Новым годом. Президент заключил, что действия ВСУ стали целенаправленным ударом по гражданскому населению.

30 декабря ВСУ нанесли удар по центру Белгорода, в результате чего ранения получили более 130 жителей. Изначально губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в тяжелом состоянии находятся 25 человек. Позднее в Министерстве здравоохранения заявили, что число пострадавших при обстреле возросло до 131 человека.

Позднее стало известно, что специальный борт МЧС РФ доставит в Москву 25 человек, которые получили серьезные ранения в результате обстрела центра Белгорода. В их числе шестеро детей. Борт оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратами ИВЛ и другим необходимым медицинским оборудованием.

Ранее в МИД России предупредили организаторов обстрела Белгорода о последствиях.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами