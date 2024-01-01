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Путин предрек Киеву быстрое опустошение западного вооружения

Путин спрогнозировал быстрое исчерпание западного оружия на Украине

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Российский президент Владимир Путин в ходе встречи с военными в госпитале им. Вишневского предсказал Украине скорое опустошение запасов иностранного вооружения, поступающих в республику. Его цитирует ТАСС.

По информации российского лидера, Вооруженные силы Украины тратят 5–6 тысяч американских снарядов 155-мм калибра за одни сутки боевых действий, в свою очередь Соединенные Штаты производят порядка 14 тысяч снарядов за месяц, а в 2024 году планируют нарастить объемы оборонного производства до 20 тысяч за тот же период.

«Если тратить по 5 тысяч в сутки, то тогда исчерпание наступает довольно быстро», — утверждает глава государства, отмечая, что именно «сейчас оно и наступает».

Перед этим Путин заявлял, что Россия наносит удары высокоточным оружием по военным объектам Украины и будет продолжать это делать. Президент также выразил уверенность в абсолютной непобедимости РФ.

Ранее Путин высказался об условиях завершения конфликта на Украине.

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