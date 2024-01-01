Экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил в интервью YouTube-каналу Dialogue works, что Россия способна освободить Одессу, если это потребуется.

«Да, они на самом деле могут попытаться: они уже начали, сейчас прощупывают почву», — сказал Джонсон.

Так он прокомментировал утверждение ведущего, что если Россия возьмет Одессу, то вернуть ее будет практически невозможно.

По мнению бывшего сотрудника ЦРУ, российская армия находится в более выгодном положении, чем ВСУ, поскольку обладает достаточным числом военнослужащих. Джонсон отметил, что они проходят необходимую подготовку, в то время как киевский режим хватает людей на улице и отправляет на фронт.

До этого бывший разведчик ВС США Скотт Риттер высказал мнение, что под контроль России в перспективе перейдут Харьков, Днепропетровск, Одесса и Николаев.

14 декабря президент России Владимир Путин назвал Одессу русским городом. Экс-помощник министра обороны США Час Фриман согласился со словами российского лидера об истории Одессы.

Ранее в Одессе снесли памятник основателям города с Екатериной II.