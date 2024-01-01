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В России повышен призывной возраст

Верхняя граница призывного возраста до 30 лет повышена в России с 1 января

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Виталий Тимкив/РИА Новости

Изменения в системе призыва в армию России вступили в силу 1 января 2024 года, максимальный возраст для призыва на срочную военную службу (1 год) увеличен с 27 до 30 лет.

Соответствующий закон в августе 2023 года подписал президент России Владимир Путин. Таким образом возраст призыва россиян на военную службу с 1 января 2024 года составит от 18 до 30 лет.

Как заявлял заместитель министр обороны России Николай Панков, граждане, которым исполнилось 27 лет в 2023 году, будут направляться в запас и не будут подлежать призыву на срочную службу в 2024 году.

1 января 2024 года также вступил в силу указ президента об увеличении предельного возраста предоставления отсрочки от срочной службы для IT-специалистов до 30 лет.

В соответствии с указом президента от 29 ноября 2023 года, предельная численность Вооруженных сил Российской Федерации увеличена на 170 тысяч человек — до 1 миллиона 320 тысяч военнослужащих.

1 декабря 2023 года в министерстве обороны РФ заявляли, что в связи с увеличением численности ВС существенного увеличения призыва россиян на срочную военную службу не планируется.

Ранее Путин подписал закон о повышении призывного возраста.

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