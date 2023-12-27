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Политолог заявил о переломном моменте в конфликте между Россией и Украиной

Pravda: в конфликте на Украине произошел перелом в пользу России

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Александр Вильф/РИА «Новости»

В противостоянии России и Украины случился переломный момент в пользу первой. С таким утверждением выступил литовский политолог Томас Янелиунас, чьи слова приводит словацкая газета Pravda.

«РФ захватит больше территорий и нанесет поражение Украине», — спрогнозировал он.

По мнению политического эксперта, «все более уверенная в себе» Россия старается вернуть себе утраченную стратегическую инициативу, а ее президент Владимир Путин теперь видит новое пространство для реализации этого сценария. При этом Киев, напротив, становится заложником американской избирательной политики и финансового шантажа ЕС со стороны Венгрии.

«Россия подняла свою военную промышленность на более высокий уровень», — сообщил Янелиунас, отметив, что экономические санкции на это не повлияли.

Накануне экс-командующий объединенными силами Великобритании Ричард Бэрронс заявил, что Вооруженные силы РФ движутся к победе над Украиной.

Ранее в России допустили возможность новогоднего перемирия с Украиной.

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