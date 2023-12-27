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В ДНР заявили об отступлении подразделений ВСУ в Курахово после потери Марьинки

Гагин: отступившие из Марьинки в Курахово солдаты ВСУ эвакуируют архивы

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Телеграм-канал «РИА Новости»

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), оборонявшие Марьинку до того, как город не заняли российский войска, отступили в соседнее Курахово. Об этом в эфире «Первого канала» заявил советник главы Донецкой народной республики Ян Гагин.

По его словам, в настоящий момент украинские военные эвакуируют из Курахово государственные службы и архивы, в том числе архивы силовых ведомств. Это может свидетельствовать о том, предположил Гагин, что ВСУ допускают возможность сдачи Курахова.

Происходящее является не просто отступлением ВСУ, а отступлением, похожим на бегство, добавил Гагин.

25 декабря глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину, что российская армия взял под свой полный контроль Марьинку в Донецкой народной республике. Это первый подобный успех российской армии с момента взятия Бахмута (Артемовска) в мае 2023 года. Марьинка находится примерно в 5 км от Донецка

На следующий день главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный подтвердил взятие города Марьинка российской армией.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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