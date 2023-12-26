Российские средства ПВО сбили два Су-24 ВСУ

Российские системы противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили два самолета Су-24 Вооруженных сил Украины и пять снарядов HIMARS. Об этом сообщает российское министерство обороны.

Отмечается, что самолеты ВСУ были сбиты в небе над населенным пунктом Жовтень в Николаевской области и Николаевка в Днепропетровской области.

Также за сутки сбиты 24 украинских беспилотника в районах Токаревки, Кременной, Сватово, Лисичанска в Луганской народной республике, а также в районах Горловки, Александровки и Старомихайловки в Донецкой народной республике.

Ранее сообщалось, что средства противовоздушной обороны (ПВО) России перехватили пять реактивных снарядов HIMARS, выпущенных Вооруженными силами Украины (ВСУ). В ведомстве также добавили, что российские ПВО уничтожили 40 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Великий Выселок Харьковской области, Кременная, Площанка, Верхнекаменка Луганской народной республики, Марьинка Донецкой народной республики, Очеретоватое Запорожской области, Новая Каховка и Брилевка Херсонской области.

Ранее сообщалось, сколько раз в 2023 году территория Крыма подвергалась атакам с использованием беспилотных летательных аппаратов.