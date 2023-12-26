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Жителя Подмосковья задержали за передачу сведений ВСУ

ФСБ задержала жителя Подмосковья за передачу ВСУ сведений о Минобороны

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ЦОС ФСБ РФ

Сотрудники ФСБ задержали жителя Подмосковья за передачу сведений об объектах Минобороны России Вооруженным силам Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Следствие отмечает, что уроженец Подмосковья 1999 года рождения стал сторонником одной из украинских националистических организаций и передал ее руководству сведения об объектах Вооруженных сил России в Московской и Калужской областях, а также промышленных объектах.

Кроме того, в ФСБ утверждают, что с января по декабрь 2023 года мужчина перечислил деньги вооруженным формированиям Украины.

Операция по задержанию мужчины была проведена оперативниками УФСБ по Чувашии на территории республики.

До этого заместитель начальника 1-го отдела Следственного управления ФСБ России Александр Чабан обвинил бывшего советника главы «Роскосмоса» и журналиста «Коммерсантъ» Ивана Сафронова в передаче гражданину Чехии Мартину Ларышу данных о российской спутниковой группировке, работавшей в интересах военной разведки.

Ранее на Кубани подсчитали преступления за год по заданию с Украины.

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