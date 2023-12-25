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Путин решил повысить добровольца, трижды горевшего в танке

Путин решил дать горевшему в танке старшему лейтенанту Трошину звание майора

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Александр Казаков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин решил повысить отличившегося в ходе специальной военной операции (СВО) добровольца Александра Трошина сразу на два звания — со старшего лейтенанта до майора. Об этом сообщает ТАСС.

На встрече с главой Минобороны Сергеем Шойгу глава государства поручил представить предложения о награждении наиболее отличившихся военнослужащих при освобождении Марьинки в Донецкой народной республике (ДНР). Путин сказал, что имена многих можно назвать сразу, и одно из них — старший лейтенант Трошев, который трижды горел в танке и не раз отличился в боях.

Глава государства отметил, что Трошин, несмотря на свое звание, уже командует батальоном. «Старший лейтенант на подполковничей должности», — обратил внимание Шойгу, добавив, что намерен повысить Трошина до капитана.

«Я знаю, что по положению о прохождении воинской службы не положено перескакивать через ступеньку, но это положение утверждено указом президента, поэтому президент имеет право поправить это положение, этот указ», — заявил Путин.

Он поручил Шойгу внести предложение о присвоении комбату звания майора.

25 декабря Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину, что российские войска освободили Марьинку в ДНР. По словам министра, взятие города позволяет эффективнее защищать Донецк от огня Вооруженных сил Украины.

Президент, в свою очередь, заявил, что, взломав данный укрепрайон, Вооруженные силы РФ получают возможность идти дальше.

Ранее в Британии заявили о страхе Украины потерять Авдеевку за несколько дней.

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