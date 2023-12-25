Путин рассказал о новых кораблях ВМФ России

Президент России Владимир Путин в ходе церемонии подъема флага на поступающих в состав ВМФ РФ кораблях заявил, что в разных стадиях готовности находятся пять фрегатов, восемь корветов, 13 малых ракетных кораблей и более 50 других кораблей. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сейчас на стапелях, у набережных российских верфей находятся в разных стадиях готовности – вот сейчас стоят и над ними работают – пять фрегатов, восемь корветов, 13 малых ракетных кораблей и более 50 других кораблей различных классов», — сказал Путин.

По его словам, в Северодвинске за три года собираются построить три атомных подводных крейсера «Борей-А» и пять атомных подводных «Ясень-М» многоцелевого назначения При этом шесть дизельных подводных лодок построят в Санкт-Петербурге на «Адмиралтейских верфях».

Ранее сообщалось, что в ближайшие годы в состав Военно-морского флота России войдут три атомные ракетные подводные лодки класса «Борей-А». При этом ракетоносцы «Борей-А» будут переданы флоту в рамках государственной программы вооружения. Вместе с «Бореями» на верфи строятся пять атомных многоцелевых подводных лодок класса «Ясень-М», включая находящуюся на завершающем этапе работ «Архангельск».

Ранее Россия расторгла соглашение о сотрудничестве в ликвидации ядерного оружия с Японией.