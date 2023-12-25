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Украина переводит военное производство под землю

Рогов заявил о создании властями Украины военных производств под землей

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Власти Украины организовали в ряде областей производство военной техники под землей. Об этом РИА Новости рассказал глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«По имеющей оперативной информации, в той же Одесской, Николаевской, Киевской областях и в ряде других регионов, подконтрольных режиму Зеленского, построены подземные производства, в которых осуществляется военное производство и сборка», — сказал Рогов.

Речь, по его словам, идет в том числе о производстве и сборке дронов-камикадзе с реактивными двигателями. Общественник считает, что Украина переводит военное производство под землю, поскольку опасается российских авиаударов.

До этого старший офицер украинских Вооруженных сил отмечал, что Россия лишила Украину возможности производить нужное оружие у себя на территории. Военный обратил внимание, что сейчас его страна полностью зависит от поставок от США, Великобритании, Европейского союза и Южной Кореи. Причем Киеву приходится постоянно адаптировать свои запросы к Западу насчет военных поставок из-за того, что РФ использует все новые оружие и тактику.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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