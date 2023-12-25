На выставке «Россия» откроется павильон Минобороны

На международной выставке-форуме «Россия» в Москве к Новому году откроется павильон Минобороны России. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на военное ведомство.

«Павильон Министерства обороны РФ «Армия — детям. Город профессий. Будущее страны» откроется к Новому году на площадке Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ в Москве», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что павильон будет состоять из квестовой зоны и экспозиционного пространства с большим количеством интерактивных экспонатов. Посетители павильона смогут ознакомиться с деятельностью министерства, а также попробовать себя в различных военных специальностях.

Кроме того, в павильоне можно будет увидеть «Командный пункт» с панорамным экраном и интерактивную зону «Медицина», где будут проводиться мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи. Посетители сектора «БПЛА» смогут научиться управлять беспилотниками как виртуально, на тренажерном комплексе, так и вживую, на специально оборудованной площадке.

В ведомстве также указали, что гости павильона смогут побывать в секторах «Военное образование Министерства обороны РФ», «умном» классе Суворовского военного училища с системой «умных» парт и автоматизацией учебного процесса, лабораториях программирования и киберспорта и зоне «Профессии Министерства обороны РФ».

До этого президент России Владимир Путин снова посетил выставку-форум «Россия».

Международная выставка-форум «Россия» — это первое событие такого масштаба со времен СССР. Она пройдет до 12 апреля. В павильонах выставки проходят культурно-развлекательные и деловые мероприятия, концерты, образовательные проекты.

Ранее выставку «Россия» назвали способом увидеть прошлое, настоящее и будущее страны.