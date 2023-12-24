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На подконтрольной ВСУ части Запорожской области пострадала инфраструктура

Малашко сообщил о разрушении объектов инфраструктуры в части Запорожской области

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Shutterstock

В подконтрольной Киеву части Запорожской области получили повреждения инфраструктурные объекты. Об этом заявил глава назначенной Киевом местной власти Юрий Малашко в своем Telegram-канале.

«Поступили сообщения о разрушении объектов инфраструктуры», — написал он, не уточнив, о каких именно объектах идет речь.

Малашко сообщил, что никто не пострадал. Он также заявил об атаке беспилотников со стороны ВС РФ.

Накануне сообщалось о трех взрывах в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Руководитель запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказывал о работе ПВО Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого глава подконтрольной Украине Херсонской областной администрации Александр Прокудин заявил, что в Херсоне поврежден объект критической инфраструктуры — произошел разрыв газопровода, за которым последовал пожар.

Ранее в Минобороны РФ оценили ситуацию на Запорожском направлении.

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