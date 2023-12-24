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В Херсонской области после обстрела со стороны ВСУ есть пострадавший

РИА Новости: один мирный житель в Херсонской области ранен при обстреле ВСУ

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

В Херсонской области в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины ранения получил мирный житель. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Ранения средней степени тяжести получил житель поселка Каланчак.

По данным агентства, всего за день в Херсонской области был зафиксирован 91 «прилет» со стороны украинских войск. Под огнем оказались населенные пункты Кардашинка, Днепряны, Новая Маячка, Песчановка, Пролетарка, Каланчак, Алешки, Саги, Старая Збурьевка, Подстепное, Голая Пристань.

Информации о разрушения инфраструктуры и пострадавших нет.

21 декабря в Херсонской области сообщили о сбитой ракете, летевшей в сторону Крымского моста.

До этого глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские власти ограничили для мужчин возможность выезда с подконтрольной части территории региона.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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