Танкисты группы войск «Запад» получили госнаграды

Танкистов группировки войск «Запад», которые отличились в боях на Купянском направлении, наградили на передовых позициях государственными наградами. Об этом говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

«Военнослужащим танкового батальона группировки войск «Запад» за проявленные мужество, отвагу и героизм в ходе проведения специальной военной операции, были вручены очередные боевые награды», — следует из сообщения.

Сообщается, что танкисты получили такие государственные награды, как Георгиевские кресты IV степени, медали «За отвагу» и медали Суворова. Отмечается, что их вручил командир танкового батальона.

Ранее президент России Владимир Путин вручил медали «Золотая Звезда» Героям РФ. Награды получили девять бойцов, которые проявили себя в ходе спецоперации. Среди них: подполковник Сергей Ирхин, майор Андрей Митяшин, капитан Айнур Сафиуллин, старший лейтенант Роман Дебелый и другие.

Путин обратил внимание, что военнослужащим приходится действовать в непростых условиях, но благодаря настрою солдат и офицеров Россия добьется всех поставленных целей СВО.

Ранее президент России Владимир Путин поручил воздушно-космическим силам РФ начать постоянно патрулировать небо над Черным морем.