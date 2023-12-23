В Израиле звучит воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена в городе Ашкелон и израильских поселениях у границ сектора Газа. Об этом сообщается в Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

В 17:38 сообщалось о воздушной тревоге на севере Израиля, то есть у границы с Ливаном, где дислоцируются боевики шиитской военизированной группировки «Хезболла».

До этого воздушная тревога в поселениях у границы с Газой прозвучала около 17:30 по мск.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения. 5 декабря ЦАХАЛ начал третью часть наземной операции в секторе Газа и окружил город Хан-Юнис на юге сектора.

Ранее постпред Израиля при ООН стал носить желтую звезду.