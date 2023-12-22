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Иракские группировки впервые объявили об атаке на объект Израиля в Средиземноморье

Группировки Ирака впервые заявили об атаке на объект Израиля в Средиземном море

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Depositphotos

Вооруженные шиитские группировки, входящие в коалицию «Исламское сопротивление Ирака» впервые объявили об атаке на значительный израильский объект в Средиземном море. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-центр сил сопротивления.

«Исламское сопротивление Ирака», применяя необходимое вооружение, поразило важную израильскую цель», — указывается в публикации.

По словам источника группировки, пожелавшего остаться анонимным, целью удара была платформа принадлежащего еврейскому государству газового месторождения Кариш в акватории Средиземного моря. Уточняется, что попутно с природным газом, запасы которого составляют примерно 50 млрд кубометров, там добывают и нефть.

Согласно заверениям участников движения, главными задачами сопротивления по-прежнему остаются борьба против оккупации, поддержка палестинцев в секторе Газа и ответный ход Израилю за конфликт с Палестиной.

В начале декабря «Исламское сопротивление Ирака» заявило, что с помощью беспилотников атаковало американские военные базы, расположенные в Сирии и Ираке.

Ранее движение «Исламское сопротивление Ирака» выпустило 15 ракет по базе США в Сирии.

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