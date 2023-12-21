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Гендиректор «Севмаша» Будниченко: в ближайшие годы в ВМФ войдут три ракетоносца «Борей-А»

«Севмаш» в ближайшие годы передаст в состав ВМФ три ракетоносца «Борей-А»

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РИА «Новости»

Генеральный директор Северного машиностроительного предприятия («Севмаш») Михаил Будниченко заявил, что в ближайшие годы в состав Военно-морского флота России войдут три атомные ракетные подводные лодки класса «Борей-А». Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

Гендиректор «Севмаша» отметил, что ракетоносцы «Борей-А» будут переданы флоту в рамках государственной программы вооружения.

Вместе с «Бореями» на верфи строятся пять атомных многоцелевых подводных лодок класса «Ясень-М», включая находящуюся на завершающем этапе работ «Архангельск».

Будниченко подчеркнул, что задачи по линии государственного оборонного заказа выполнены. На предприятии ведется строительство сразу двух группировок атомных подводных лодок проектов «Ясень-М» и «Борей-А».

Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на расширенной коллегии Минобороны, заявил, что уровень современных вооружений стратегических ядерных сил России достиг 95%.

Ранее Россия расторгла соглашение о сотрудничестве в ликвидации ядерного оружия с Японией.

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