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Израиль призвали присоединиться к ДНЯО

Россия и арабские страны призвали Израиль присоединиться к ДНЯО

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Erich Schmidt/imageBROKER.com/Global Look Press

Россия и арабские страны призвали Израиль присоединиться к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление.

«[Министры] призывают Израиль и другие страны, не являющиеся участниками Договора о нераспространении ядерного оружия, как можно скорее присоединиться к нему в качестве неядерных государств, а также подчеркивают поддержку всех усилий, направленных на достижение конечной цели создания мира, свободного от всех видов оружия массового уничтожения», — указано в совместном заявлении по итогам VI сессии Российско-арабского форума по сотрудничеству.

До этого стало известно, что военная база Израиля, где якобы хранятся ракеты, способные нести ядерное оружие, подверглась ракетному удару 7 октября.

Официально Израиль никогда не подтверждал наличие ядерного оружия, но на севере страны уже более полувека существует Ядерный исследовательский центр, где, по неподтвержденным данным, еще в 80-е производилось до 40 кг плутония в год.

Ранее Медведев заявил о перспективе столетней войны на Ближнем Востоке.

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