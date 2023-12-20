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Российские ПВО сбили 32 беспилотника ВСУ

МО РФ: силы ПВО сбили 32 беспилотника ВСУ и перехватили пять снарядов HIMARS

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Алексей Мальгавко/РИА Новости

Российские системы противовоздушной обороны смогли за сутки сбить 32 беспилотника Вооруженных сил Украины, а также перехватили пять снарядов HIMARS за сутки. Об этом сообщает министерство обороны России.

Отмечается, что беспилотники были сбиты в районах населенных пунктов Новая Маячка в Херсонской области, в Старомихайловке, Спорном, Красноговорке и Марьинке в Донецкой народной республике, а также в Белогоровке и Нырково в Луганской народной республике.

Ранее сообщалось, что на Херсонском направлении российская артиллерия нанесла удары по районам сосредоточения Вооруженных сил Украины (ВСУ) и поразила до 75 военнослужащих. Помимо живой силы, ВСУ потеряли три автомобиля, гаубицу «Мста-Б» и две пушки «Гиацинт-Б».

Также Минобороны РФ сообщило, что самоходные артиллерийские установки «Гиацинт-С» из группировки войск «Запад» успешно уничтожили опорный пункт и боевую технику ВСУ на Купянском направлении.

До этого российский боец с позывным «Санта» назвал число бойцов ВСУ, которых уничтожили за два месяца. По его словам, один из расчетов ударных беспилотников ставропольских десантников уничтожил около 140 вражеских солдат.

Ранее российский военный сжег окоп ВСУ первой очередью из автомата.

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