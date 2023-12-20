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В США заявили о неуверенности Украины

Newsweek: Украина начала терять уверенность в своих силах

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Thomas Peter/Reuters

Заявления правительства Украины о превосходстве российской армии и нехватке боеприпасов говорит о том, что Киев теряет уверенность. Об этом пишет американское издание Newsweek.

«Есть знаки того, что Украина, вероятно, начала терять уверенность», — отмечается в публикации.

Обозреватель указывает, что некоторые украинские военные чиновники отмечают, что операции Российской Федерации набирают обороты, особенно с наступлением зимы. По данным Newsweek, командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-полковник Александр Сырский признался, что на фронте для Украины сейчас складывается сложная ситуация.

До этого немецкий журналист Юлиан Репке заявлял, что западное оружие, которое союзники Украины передали украинской армии, показало свою неэффективность. По его информации, Украине не фронте не хватает 155-мм и 152–мм артиллерийских снарядов.

Ранее военный эксперт Кнутов рассказал о тяжелой ситуации на фронте для ВСУ и назвал самые тяжелые для них направления.

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