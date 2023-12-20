Украинский солдат Олег Белоусов, попавший в плен к российским бойцам, рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) прицельно обстреливали село в ДНР до начала специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает РИА Новости.

«Был еще один случай <...> Была стрельба со стороны там одного поселка, недалеко, километр от поселка. <...> То есть, полный огонь. Со всех стволов», — рассказал украинский солдат.

Он также добавил, что украинские солдаты, находившиеся на блокпостах, отбирали у гражданских одежду, телефоны, машины, другие ценные вещи.

Белоусов пояснил, что украинские военные зачастую испытывали ненависть к жителям ДНР и ЛНР.

До этого губернатор региона Владимир Сальдо рассказывал, что в бою под селом Крынки Херсонской области был взят в плен раненый польский наемник, брошенный бойцами ВСУ. Российские бойцы оказали раненому необходимую медицинскую помощь и отправили на лечение в тыловой госпиталь.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.