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Украинский пленный рассказал об обстреле села в ДНР до начала спецоперации

Украинский пленный рассказал о прицельном обстреле села в ДНР до начала СВО

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Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko

Украинский солдат Олег Белоусов, попавший в плен к российским бойцам, рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) прицельно обстреливали село в ДНР до начала специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает РИА Новости.

«Был еще один случай <...> Была стрельба со стороны там одного поселка, недалеко, километр от поселка. <...> То есть, полный огонь. Со всех стволов», — рассказал украинский солдат.

Он также добавил, что украинские солдаты, находившиеся на блокпостах, отбирали у гражданских одежду, телефоны, машины, другие ценные вещи.

Белоусов пояснил, что украинские военные зачастую испытывали ненависть к жителям ДНР и ЛНР.

До этого губернатор региона Владимир Сальдо рассказывал, что в бою под селом Крынки Херсонской области был взят в плен раненый польский наемник, брошенный бойцами ВСУ. Российские бойцы оказали раненому необходимую медицинскую помощь и отправили на лечение в тыловой госпиталь.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.

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Операция на Украине
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