Британия не будет поставлять Украине самолеты или вертолеты

Заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи сообщил, что страна не собирается поставлять в данный момент Украине вертолеты и самолеты. Об этом сообщает ТАСС.

«Великобритания передала Украине три поисково-спасательных вертолета Sea King. В настоящее время нет планов передавать Украине самолеты с неподвижным крылом или дополнительные вертолеты», — сказал Хиппи.

В то же время Британия передала Украине порядка 1,5 тысячи наборов для разминирования, сообщил замминистра.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с РИА Новости высказалась о решении Великобритании отправить четыре истребителя Typhoon на авиабазу Польши. По ее словам, Соединенное Королевство «в рамках общенатовской линии с упорством, достойным лучшего применения, проводит политику эскалации напряженности в Европе». Как обратила внимание дипломат, ранее Лондон поставил Украине британские танки и снаряды к ним с обедненным ураном, а затем передал Киеву крылатые ракеты Storm Shadow.

Ранее стало известно, что Британия задействует средства воздушной разведки для поиска заложников в секторе Газа.