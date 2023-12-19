Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Британия не будет поставлять Украине самолеты или вертолеты

Минобороны Британии: страна не будет поставлять Украине самолеты или вертолеты

close
100%
Frank Augstein/AP

Заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи сообщил, что страна не собирается поставлять в данный момент Украине вертолеты и самолеты. Об этом сообщает ТАСС.

«Великобритания передала Украине три поисково-спасательных вертолета Sea King. В настоящее время нет планов передавать Украине самолеты с неподвижным крылом или дополнительные вертолеты», — сказал Хиппи.

В то же время Британия передала Украине порядка 1,5 тысячи наборов для разминирования, сообщил замминистра.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с РИА Новости высказалась о решении Великобритании отправить четыре истребителя Typhoon на авиабазу Польши. По ее словам, Соединенное Королевство «в рамках общенатовской линии с упорством, достойным лучшего применения, проводит политику эскалации напряженности в Европе». Как обратила внимание дипломат, ранее Лондон поставил Украине британские танки и снаряды к ним с обедненным ураном, а затем передал Киеву крылатые ракеты Storm Shadow.

Ранее стало известно, что Британия задействует средства воздушной разведки для поиска заложников в секторе Газа.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами