Путин наградил медалями «Золотая Звезда» Героев России

Президент России Владимир Путин вручил медали «Золотая Звезда» Героям РФ. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Награды получили девять бойцов, которые проявили себя в ходе спецоперации. Среди них: подполковник Сергей Ирхин, майор Андрей Митяшин, капитан Айнур Сафиуллин, старший лейтенант Роман Дебелый и другие.

Путин обратил внимание, что военнослужащим приходится действовать в непростых условиях, но благодаря настрою солдат и офицеров Россия добьется всех поставленных целей СВО.

«Желаю вам, вашим товарищам по оружию и всем нам всего самого доброго, здоровья, успехов, побед», — сказал Путин.

Также на встрече глава государства выразил уверенность, что Россия защитит свой суверенитет. Путин выразил удостоенным высокого звания Героев РФ бойцам благодарность за доблестную службу и верность присяге.

Накануне в Кремле сообщили, что на расширенном заседании коллегии Минобороны будут подводиться итоги деятельности Вооруженных сил РФ в 2023 году.

Ранее президент России Владимир Путин поручил воздушно-космическим силам РФ начать постоянно патрулировать небо над Черным морем.