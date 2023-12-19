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Путин выступит перед законодателями

Путин 20 декабря примет участие в заседании Совета законодателей

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Сергей Савостьянов/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин примет участие в заседании Совета законодателей, приуроченном к юбилею Федерального собрания. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Заседание запланировали на 20 декабря.

«<…> Путин примет участие в заседании Совета законодателей», — отметили в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что мероприятие посвящено 30-летию Федерального собрания РФ.

Накануне в СФ заявили о мониторинге попыток вмешательства в выборы президента. Об этом сообщил глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета Андрей Климов. Он уточнил, что специализированная группа начала свою работу на следующий день после принятия решения об объявлении даты выборов — 9 декабря.

17 декабря зампред Совета безопасности, председатель фракции «Единая Россия» Дмитрий Медведев назвал президентские выборы главным политическим событием в стране.

До этого в Госдуме заявили, что Запад начал готовиться к выборам президента РФ.

Ранее Путин рассказал, каких политиков называют «временщиками».

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