Шойгу заявил о полной поддержке российской армии со стороны народов России

Вся страна поддерживает российскую армию в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом заявил министр обороны России, генерал России Сергей Шойгу на расширенной военной коллегии в министерстве обороны.

«Можно сказать — вся страна оказывает поддержку Вооруженным силам и объединилась вокруг руководства государства», — заявил Шойгу.

Отдельно министр обороны поблагодарил волонтерские организации и объединения, которые создали 348 дополнительных производств по изготовлению беспилотных летательных аппаратов, маскировочных сетей и экипировки. Также Шойгу обратил внимание на инициативу российских студентов, которые за год сдали более 17 тонн донорской крови, что позволило спасти множество жизней российским солдатам.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы РФ в настоящее время владеют инициативой в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине.

Ранее министр обороны РФ Серей Шойгу рассказал о потерях украинских войск в зоне СВО.