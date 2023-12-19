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Путин перечислил проблемы, которые выявила спецоперация

Путин: СВО выявила ряд минусов, нужно наращивать число спутников

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Спецоперация продемонстрировала, что необходимо перестраивать систему связи и эффективнее применять современные технологии разведки. Об этом заявил президент России Владимир Путин на коллегии Минобороны, сообщает ТАСС.

«Вместе с тем, и мы об этом не раз говорили, проведение специальной военной операции выявило и проблемы. Так, нужно серьезно перестраивать работу системы связи, на порядок эффективнее применять современные средства ведения разведки», – сказал глава государства.

Также он отметил необходимость применения целеуказания и контрбатарейной борьбы, а также наращивания возможностей спутниковой группировки России.

Путин подчеркнул, что современные средства разведки надо применять не только в зоне СВО, но и на глобальном уровне.

Также российский лидер подчеркнул во время выступления, что России нужно увеличить выпуск высокоточных снарядов и беспилотников

До этого российское научно-производственное предприятие «Радар ммс» разработало самонастраивающуюся систему связи для объединения управления несколькими беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

Ранее Путин оценил боеготовность российского флота в 2023 году.

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