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Путин заявил, что нужно увеличить выпуск высокоточных снарядов и беспилотников

Путин призвал увеличить выпуск высокоточных снарядов, БПЛА и улучшить ПВО

Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ заявил, что России предстоит увеличить выпуск высокоточных снарядов и беспилотных летательных аппаратов. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

Он также отметил, что требует усовершенствования работа противовоздушной обороны (ПВО). По словам главы государства, «даже маленькие, казалось бы, безобидные дроны наносят ущерб». Путин подчеркнул, что «это нельзя пропускать».

Глава государства отметил, что союзники Украины поставляют ей большое количество беспилотников, а также планируют передать ей истребители F-16.

Также Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что 2023 год был напряженным для Вооруженных сил Российской Федерации. При этом, по его словам, все профессионально и мужественно решали задачи специальной военной операции (СВО). Путин подчеркнул, что на коллегии дадут оценка, что и как было сделано спустя год работы и по каким направлениям.

Ранее Путин обвинил Запад в гибридной войне против России.

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