Путин заявил о разрушении мифа о неуязвимости вооружений Запада

Миф о неуязвимости военной техники, произведенной странами Запада, рухнул в ходе российской специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС.

Глава государства 19 декабря принимает участие в заседании коллегии министерства обороны страны. Во время выступления Путин отметил, что украинские войска потерпели неудачу при попытках нанести поражение Вооруженным силам РФ.

«Все попытки, как говорили на Западе, нанести нам военное поражение и стратегическое поражение разбились о мужество и стойкость нашего солдата. Столкнулись с возросшей мощью наших Вооруженных сил, потенциалом отечественной промышленности и оборонных производств», — подчеркнул он.

При этом президент добавил, что сейчас Киев пытается убедить западных «хозяев» в наличии у него результатов на поле боя. Но из-за этого украинские войска только понесли серьезные потери и лишились всех своих резервов, указал Путин.

Кроме того, в ходе мероприятия российский лидер обратил внимание на ведение Западом гибридной войны против РФ. По словам президента, Вашингтон и его союзники противостоят Москве, снабжая Киев разведывательными данными и поставляя в зону боевых действий свои вооружения.

Ранее в США признали, что РФ вынудили начать специальную военную операцию на Украине.