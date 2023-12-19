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Украинские солдаты пожаловались на нечеловеческие условия жизни на передовой

NTA: солдаты ВСУ на передовой живут в ямах вместо подготовленных укреплений

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Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko

Украинские солдаты на передовой живут в нечеловеческих условиях, бойцам приходится ютиться в ямах вместо подготовленных позиций. Об этом рассказал младший сержант 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Юрий Сиротюк в интервью каналу NTA.

Он отметил, что российские военные создают укрепленные линии обороны на тех направлениях, где Вооруженные силы Украины еще недавно проводили контрнаступление.

«Когда мы начнем делать такие же линии обороны. Когда украинские солдаты будут жить не в ямах, а на подготовленных позициях?» — задается вопросами Сиротюк.

По его словам, украинским военнослужащим не удается создать качественных линий укреплений, в то время как Россия справляется с этой задачей.

До этого сообщалось, что украинские военнослужащие, находящиеся в зоне СВО, столкнулись с необычным противником в виде полчищ грызунов, которые появились в окопах. Украинский боец Дмитрий рассказал, что не видел ни одной мыши прошлой зимой, но в этом году они появились в огромных количествах.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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