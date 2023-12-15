Общественник: мобилизованные и добровольцы стали полноценной частью ВС РФ

Мобилизованные и добровольцы хорошо адаптируются к военным условиям, становясь полноценной частью Вооруженных сил России. Об этом в беседе с газетой «Взгляд» заявил первый зампред комиссии Общественной палаты по общественному контролю и работе с обращениями граждан Максим Григорьев, комментируя слова президента РФ Владимира Путина о том, что все военнослужащие в зоне специальной военной операции (СВО) должны быть поставлены в одинаковые условия.

«Могу сказать, что мобилизованные достаточно хорошо адаптируются к военным условиям. Они не чувствуют себя одинокими. Ощущают поддержку от старших товарищей, от родных, от регионального руководства. Поэтому в настоящий момент недавние новички уже успели стать закаленными профессионалами», — отметил Григорьев.

Он добавил, что способности и навыки мобилизованных и добровольцев в зоне СВО ценят ничуть не меньше, чем опыт кадровых военных.

Напомним, во время подведения итогов года глава государства заявил, что мобилизованные отлично воюют.

До этого политолог Анна Богачева объяснила, почему Путин отверг возможность второй волны мобилизации. По ее словам, за прошедший год военная инфраструктура серьезно изменилась, и вместо призыва резервистов был сделан упор на дополнительное привлечение добровольцев.

Ранее сообщалось, что в Госдуме поднимут вопрос об уравнивании прав участников СВО.