«Калашников» поставит МВД и Росгвардии партию машин «Стена»

Концерн «Калашников» в 2024 и 2025 годах собирается поставить партию автомобилей «Стена» для МВД и Росгвардии. Об этом сообщает ТАСС.

«АО «Концерн «Калашников» заключило контракт на поставку автомобилей специальных (АС) «Стена». По условиям документа, они будут поставляться заказчику партиями в 2024 и 2025 годах. Автомобиль специальный «Стена» был инициативно разработан концерном «Калашников» для подразделений Росгвардии и МВД», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что «Калашников» выпустил партию массогабаритных макетов (ММГ) автомата АК-74М-М, позволяющих выполнять неполную сборку и разборку оружия. В публикации отмечается, что в партию вошло более семи тысяч единиц макетов. В «Калашникове» добавили, что спрос на ММГ значительно превышает возможности предприятия по его выпуску. Их изготавливают одновременно с выполнением гособоронзаказа на боевое стрелковое оружие.

До этого в пресс-службе концерна «Калашников» сообщили, что автоматы АК-12, АК-15 и модульный пистолет Лебедева МПЛ1 приняты на вооружение российских органов внутренних дел. Управляющий директор концерна «Калашников» Андрей Барышников заявлял, что концерн планирует до конца года начать производство модернизированного автомата АК-12.

Ранее в России разработали турель, которой можно управлять удаленно на расстоянии 1,5 км.